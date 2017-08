Onsdag formiddag ble en mann fraktet til Ullevål sykehus etter at han ble truffet av lyn i havna i Asker. Mannen sto og jobbet med en båt på land.

– Jeg og en kollega skulle jobbe på brygga, men fant ut at vi skulle vente da det kom litt ruskevær. Plutselig så smalt det. Vi løp litt innover mot land og så en av mine ansatte som satt på bakken ved en båt. Da skjønte jeg at han hadde fått et lynnedslag, forteller Morten Bogerud på Vollen Marinesenter.

Bogerud ventet på ambulansen sammen med mannen, og sier at han hele tiden var ved bevissthet.

– Han har litt vondt og føler seg «mørbanket», men så vidt jeg skjønte har han ingen skader.

Mannen skal ligge på sykehus til observasjon til i morgen.

Tordenværet går til Østlandet og Trøndelag

I formiddag var det Sørlandet og Vestlandet som hadde lyn og torden. Ut over dagen og kvelden flytter tordenbygene seg til Østlandet og Trøndelag.

– Det var fryktelig mange lynnedslag på Sørlandet og Vestlandet i formiddag, sier meteorolog Vibeke Thyness.

Hun forklarer at et lyn kan komme nærmest hvor som helst over det området der skyen dekker.

– Det er ikke så godt å si hvor det vil slå ned. Det vil søke etter det høyeste punktet i området. Det er typisk hvis du spiller golf på et flatt jorde med en kølle av jern. Men når lynet slår ned i et tre nær deg så forsvinner ikke ladningen. Den sprer seg ut i bakken, og du kan bli rammet på den måten. Det er masse strøm som skal gjøre av seg et sted.

Foto: Meteorologisk Institutt

Lynet slo ned i mannen klokka 12.00.55

Frank Dahlslett er pensjonert lynforsker fra SINTEF. Han sier at det skjer av og til at mennesker i Norge blir truffet av lyn, men at han ikke kjenner til noen registrering. Derimot husker han tilfellene der noen har omkommet.

– Jeg kjenner til tre tilfeller der noen har omkommet.

Kartet under viser nærområdet der lynet slo ned i mannen på Vollen i Asker. Den nest øverste gule prikken er lynet som slo ned i ham. Det har en kraftighet på minus 16 kA.

– Det var tre lyn som slo ned samtidig klokka 12.00.55. De tilhørte samme hovedkanal. Klokka 12.06.13 kom et fjerde lyn, også det fra samme hovedkanal. Dette er negative lyn som går fra underkanten av skyen til bakken. Et gjennomsnittslyn ligger på minus 12-13 kA, sier lynforsker Frank Dahlslett.

Den øverste gule prikken er det sterkeste lynet av de fire. Det er på minus 71 kA, og Dahlslett sier at det er et veldig kraftig lyn.

Rett under, litt til venstre kommer lynet på minus 16 kA. Lynet ute i havet var på minus 53 kA, og det nederste var på minus 10 kA. Sirkelen i kartet har en radius på en kilometer.

Det er den nest øverste gule prikken som viser lynet som slo ned i mannen på Vollen i Asker. Foto: Frank Dahlslett

Hvis du vil se registreringer av lynnedslag i sanntid, hvor som helst i verden, kan du se det her.