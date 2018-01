Mann til sykehus etter knivstikking i Oslo

– En 18 år gammel mann er fraktet til sykehus etter at han ble knivstukket, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NRK.

Mannen skal ikke være livstruende skadet.

– Han var ved bevissthet da han ble sendt til sykehus, sier Solberg.

Han forteller videre at det var en politipatrulje som tilfeldig kom over et slagsmål mellom flere personer. Patruljen ble vitne til at den 18 år gamle mannen ble knivstukket.

En mann pågrepet

– Den mistenkte blir pågrepet etter kort tid, ikke så langt unna åstedet. Det er snakk om en 20 år gammel mann, sier Solberg.

Politiet har foreløpig ikke noe formening om årsaken til knivstikkingen, men sier til NRK at det var mye folk i området da knivstikkingen skjedde.

– Vi jobber mandag kveld med å avhøre de som var vitne til hendelsen. Men vi anser saken som oppklart.