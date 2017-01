Mann slått, bundet og ranet i eget hjem

Mannen i 60-årene ringte selv til politiet like etter klokken 23.00 torsdag kveld. Han har forklart at han jobbet på et verksted på eiendommen sin, da to menn tildekket med skjerf dukket opp.

– De oppførte seg truende og ville ha penger. Han ble slått, bakbundet, stripset med hendene bak på ryggen og ble fratatt noen kontanter. Han ble forlatt på stedet, sier operasjonsleder Terje Skaftnes ved Romerike politidistrikt til NRK.

Ranerne var ifølge mannen to kraftige menn. Den ene er rundt 185 høy, mens den andre var noe lavere.

Begge var kledd i mørke klær, men en av mennene skal ha hatt på seg rosa skolisser.

Mannen i 60-årene ble tatt hånd om av helsepersonell, og ble ikke fysisk skadet.

– Dette er en hendelse som er sjokkerende for de det gjelder og de som kommer opp i dette, så dette ser vi alvorlig på, sier Skaftnes.