Mann skutt i foten på Grünerløkka

Politiet er i området nedre Grünerløkka sammen med ambulanse, etter melding om at en mann er skutt i en fot i Christian Krohgs gate..

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokka 07.00 torsdag morgen.

– Fornærmede er kjørt til sykehus og fremstår ikke som kritisk skadet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Sven Christian Lie til NRK.

Politiet har sperret av et område i nydalsveien.

AVHØRER VITNER: Politiet har foreløpig en vag beskrivelse av gjerningsmennene. Foto: Anders Fehn / NRK

Søker etter to personer

De søker nå etter to gjerningspersoner som har løpt fra stedet i ukjent retning. Politiet snakker med vitner på og i nærheten av åstedet.

– Vi har en meget vag beskrivelse av disse, sier Lie.

Ifølge vitner skal gjerningsmennene være mørkt kledd og av somalisk opprinnelse.

IKKE TILFELDIG: Politiet jobber med en teori om at hendelsen ikke var tilfeldig. Foto: Anders Fehn / NRK

Politiet jobber med en teori om at hendelsen ikke var tilfeldig.

– Det vil si at vi tror det kan ha vært en relasjon, sier han.

Politiet har nå begynt å hente inn overvåkningsvideoer.

– Det er tiltak som vi iverksetter nå. Vi har innhentet en del video som har gitt oss noe informasjon, sier innsatsleder på stedet, Erik Hestvik,

– Jeg føler meg trygg

Hestvik sier at politiet vil nå også tenke utenfor området som er sperret av.

– Vi kan ikke utelukke at han har kommet hit med et kjøretøy. Han har skuddskader, og da er håpet at noen har merket noe, sier han.

Han sier at politiet har fått god hjelp fra flere som har merket seg noe.

Anne-Lene Rynning bor i nærheten av der hendelsen fant sted. Da hun kom ut av dusjen var det flere politifolk i gaten utenfor.

FØLER SEG TRYGG: Da Anne-Lene Rynning kom ut av dusjen var det politi i gaten utenfor. Foto: Mina Haugli / NRK

– Det er helt forferdelig. Det er ofte politi her, så det må jo skje litt ting. Jeg føler meg trygg her og er ikke noe redd av meg. Dette kan skje hvor som helst, sier hun.