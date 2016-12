Mann skutt i beina

Politiet i Follo sier at de antar at mannen som er truffet, ikke er et tilfeldig offer.

– All informasjon så langt tyder på at dette er et internt oppgjør i et belastet miljø, sier operatør Håkon Nilsen ved operasjonssentralen i Follo-politiet.

Mannen som er skutt er brakt til Ullevål sykehus. Han er ikke alvorlig skadet.

Leter etter gjerningsmannen

Politiet fikk melding om skytingen ved bensinstasjonen i Vestby klokken 13.38 onsdag ettermiddag. Politiet var raskt på stedet for å avhøre vitner. Store politistyrker jaktet på en navngitt mann som de antok stod bak skytingen.

– Gjerningsmannen tilhører et kriminelt miljø. Fornærmede og mistenkte kjente hverandre fra før, sier Nilsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.