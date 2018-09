Mann siktet for drapet på Oppsal: – De har vært kjærester tidligere

Mannen i 50-årene som ble pågrepet på Oppsal i Oslo onsdag kveld etter at en kvinne ble skutt og drept er siktet for drapet på kvinnen. Han blir fremstilt for varetektsfengsling klokken 15 i dag.

Politiet mener at siktede og offeret kjente hverandre.

Kriminalteknikere har arbeidet på åstedet i natt med å innhente spor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Med forbehold om at vi har rett identitet på avdøde, så mener vi at de har kjent hverandre lenge. Vi mener at de har vært kjærester tidligere, sier Anne Alræk Solem, leder for Seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker.

Solem forteller at politiet har informasjon om hva som kan ha vært foranledningen til hendelsen, men at det er for tidlig i etterforskningen å gå ut med disse opplysningene.

Mannens forsvarer, Unni Fries, sier forklaringen hans tyder på at han ikke erkjenner straffskyld.

– Han har avgitt en detaljert forklaring i løpet av natten, og samarbeider med politiet om å få oppklart hva som har skjedd.

Begge bodde i området

– Politiet har ikke fastslått sikker identitet på avdøde, men er forholdsvis sikre på hvem dette er, sier Solem.

Den siktede mannen er norsk statsborger. Både mannen og kvinnen var bosatt «i nærområdet til åstedet», ifølge Solem. Innledende avhør av mannen ble gjennomført i natt.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 21 onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Han er ikke godt kjent av politiet fra før, sier Solem.

Politiet har ingen informasjon som tyder på at det var flere mennesker til stede i leiligheten da drapet skjedde.

– Vi har ikke grunn til å tro at det blir flere pågripelser i saken.

Obduksjon av offeret skal gjennomføres i løpet av dagen. Politiet fortsetter også med vitneavhør av naboer og andre som var i området. Den siktede skal også avhøres igjen i løpet av dagen.

Pågrepet på stedet

Like før klokken 21 onsdag fikk politiet melding om en pågående krangel i en leilighet på Oppsal i Oslo via AMK. Ifølge seksjonsleder Solem var det flere som meldte fra om hendelsen via nødnumre.

Da politiet kom fram var kvinnen hardt skadd etter å ha blitt skutt.

– Kvinnen levde da helsepersonell kom frem, men ble erklært død etter kort tid, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt onsdag kveld.

En mann i 50-årene ble pågrepet på stedet, mistenkt for å ha drept kvinnen. Hvilken relasjon offeret og den mistenkte hadde er ikke kjent.

– Det eneste jeg kan bekrefte er at de befant seg i samme leilighet, sa Skott.

Drapsvåpenet er funnet og beslaglagt av politiet. Kriminalteknikere har jobbet i leiligheten gjennom natten, fram til klokken fire i morges. Naboer og eventuelle vitner i området er også avhørt.