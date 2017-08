Mann og kvinne truet av ranere i eget hjem

Det har vært et hjemmeran på Nesøya. To gjerningspersoner har truet seg inn i et hus og holdt en mann og en kvinne der mot sin vilje. Politiet er nå på stedet og søker etter gjerningsmennene.

– De fornærmede ble ikke fysisk skadet, men de er sterkt preget av hendelsen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli.

Gjerningsmennene bar på et våpen, men politiet vil ikke si hva slags type våpen det dreier seg om. Politiet vet heller ikke om gjerningsmennene tok med seg noe fra adressen.

Leter etter gjerningsmennene

De to gjerningsmennene skal deretter ha stukket fra stedet, men det er uvisst på hvilken måte. Politiet søker etter dem i området samtidig som det er startet full teknisk og taktisk etterforskning.

– Vi foretar også rundspørring i området. Vi går bredt ut med tanke på etterforskningen, sier Stokkli.

Saken oppdateres.