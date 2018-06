Mann knivstukket på Høybråten i Oslo

Politiet jobber med å skaffe seg oversikt over hva som har skjedd i Folkvangveien på Høybråten i Oslo, etter en knivstikking.

Mannen som er knivstukket er kjørt til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. Én kvinne i 20-årene er pågrepet i forbindelse med ugjerningen.

POLITI PÅ STEDET: Innsatsleder i Oslo-politiet sier at politiet var raskt på stedet etter at de fikk melding om hendelsen ved 20.30-tiden. Foto: Vegar Erstad / NRK

Innsatsleder på stedet Svend Bjelland, sier til NRK at politiet var kjapt på stedet og konstaterte at en mann i 20-årene var alvorlig skadd.

Ukjent motiv

Knivstikkingen skjedde utendørs, og politiet fikk melding om hendelsen klokka 20.28 onsdag kveld.

Bjelland sier at det er for tidlig å si om det er en relasjon mellom de to involverte i hendelsen, men at det ikke er noen indikasjon på nær relasjon.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Politiet vet ikke hva som kan være motivet, og driver rundspørring i nærområdet og annen taktisk etterforskning. Kriminalteknisk er også på plass på Høybråten, sier Bjelland.

Til NRK sier innsatslederen at det ikke foreligger opplysninger om at de involverte i hendelsen er kjenninger av politiet.

Ifølge NTB har politiet kontroll på gjerningsvåpenet som ble benyttet.

Ved 23-tiden onsdag kveld opplyser kriminalvakten i Oslo til NRK at det ikke er noe nytt å melde om skadeomfanget til fornærmede.