Mann hoppet ut fra bygård i brann

Like før klokken 7 rykket nødetatene ut til Strømsveien i Oslo etter at en beboer ringte og fortalte at det brant i en leilighet.

– Beboeren som ringte sa at det brant og at det antakeligvis var folk inne i to av leilighetene, sier fungerende vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat Morten Grimstad.

Ved 7.20-tiden var de på stedet med sju biler.

Sju evakuert

– En person er sendt til sykehus etter å ha hoppet fra bygget, og to er sendt til legevakten, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt.

Brannen var i en lelighet i 2. etasje. Politiet antar derfor at mannen hoppet derfra.

Sju personer er evakuert, melder politiet. Blant de evakuerte er et barn.

Ved 7.25-tiden forteller brannvesenet at brannen er meldt slukket og at de vil begynne finsøk for å sørge for at det ikke er flere inne i bygården. Det er fortsatt mye røyk i bygget.

