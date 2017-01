Mann hoppet ut fra brennende leilighet

Like før klokken 7 rykket nødetatene ut til Strømsveien i Oslo etter at en beboer ringte og fortalte at det brant i en leilighet.

– Beboeren som ringte sa at det brant og at det antakeligvis var folk inne i to av leilighetene, sier fungerende vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat Morten Grimstad.

Ved 7.20-tiden var de på stedet med sju biler. Ifølge brannvesenet var det innringeren som sørget for å evakuere folk før trapperommet ble fylt av røyk.

Maseh Rostamy bor i første etasje og våknet til bråk og skriking.

– Jeg kom ut for å se hva det var. Noen hoppet fra vinduet og det var masse røyk rundt. Det var skummelt. Jeg har en liten baby, forteller Rostamy.

Maseh Rostamy som bor i bygget som brant synes det var en skremmende opplevelse. Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Åtte evakuert

– En person er sendt til sykehus etter å ha hoppet fra et vindu, og to er sendt til legevakten for observasjon, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt.

Brannen var i en leilighet i 2. etasje. Politiet antar derfor at mannen hoppet derfra.

Åtte personer ble evakuert.

– Vi har kontroll på alle beboerne. Meldingene som kom om brannen var veldig dramatiske, sier brigadesjef i brannvesenet, Håvard Bakken.

– Røyken slo mot meg

Brannvesenet roser innringeren som varslet dem og også sørget for å varsle alle beboerne i bygget.

Jarle Gorseth forteller at han ringte brannvesenet mens han løp opp trappa for å varsle alle. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Jarle Gorseth stod på kjøkkenet og smurte seg frokost da han kjente røyklukt.

– Jeg gikk ut i gangen og røyken slo mot meg. Mens jeg ringte nødetatene, løp jeg opp og banket på alle dørene, forteller Gorseth.

Han syns det er koselig å få ros av brannvesenet, men sier det hele var uhyggelig.

– Det osa svart røyk, det var helt forferdelig når jeg visste at det var folk der inne, forteller han.

Store skader i leiligheten

Ved 7.25-tiden meldte brannvesenet at brannen var meldt slukket og de startet finsøk i bygget for å sørge for at det ikke var flere inne. Noe det ikke var.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen. En leilighet har store brannskader, og det er røykskader ellers i bygget.

Strømsveien var en stund stengt på grunn av brannen.

Brannvesenet var på stedet med sju biler. Foto: Katarina Theis Haugan / NRK