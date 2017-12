Mann funnet skyldig i drap på sin to måneder gamle sønn

Saken vil fortsette torsdag med prosedyrer om straffutmåling og sivile krav. Dom i saken vil bli avsagt over nyttår, opplyser lagmannsretten.

I Oslo tingrett i januar ble den nå 31 år gamle mannen funnet skyldig i å ha mishandlet babyen slik at han døde, men anket dommen.

Gutten hadde flere ribbeinsbrudd, netthinneløsning, brudd på hodeskallen og flere blødninger til hjernen. Volden skal ha skjedd ved flere anledninger. Gutten døde til slutt av hodeskader.

Moren frikjent

Retten var delt i vurderingen av hvorvidt drapet var forsettlig. Et mindretall mente at det ikke var tilstrekkelig bevist at faren handlet med forsett, og mente han burde dømmes for kroppsskade med døden til følge.

Men flertallet mente mannen måtte ha vurdert muligheten for at gutten kunne dø av behandlingen, ikke minst fordi guttens mor hadde vist ham en artikkel om såkalt shaken baby-syndrom (filleristing), og fant ham derfor skyldig i forsettlig drap.

Moren ble i tingretten frikjent for å ha medvirket til kroppsskade med døden til følge.

– Føler jeg ikke har gjort noe feil

Da saken gikk i tingretten, la aktor ned påstand om 18 års fengsel for faren.

– Dommen sender ut et signal om at «filleristing» av en baby kan få svært alvorlige konsekvenser. Det er viktig å formidle at det faktisk kan føre til dødsfall, sa aktor Jan Eivind Norheim til NRK.

Faren forklarte i tingretten at han ikke har påført barnet skader, men hadde ingen forklaring på hvordan de oppsto.

– Jeg føler at jeg ikke har gjort noe feil, sa faren i retten.

Både han og moren nektet straffskyld for legemsbeskadigelse eller medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge.