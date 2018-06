Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Galina Sandeva

Mannen ble i tingretten kjent tilregnelig og dømt til 18 års fengsel for drapet på den prostituerte bulgarske kvinnen i 2015. I forkant av ankebehandlingen i lagmannsretten oppsto derimot ny tvil om den tiltaltes psykiske helse.

Det ble foretatt en ny vurdering opp mot spørsmålet om tilregnelighet og juryen konkluderte med at Hamar-mannen hadde vært psykotisk da han begikk drapet i offerets egen bil på Bispekaia i Oslo. Han kan derfor ikke dømmes til straff etter drapet.

Øverført til behandling

Fredag avgjorde Borgarting lagmannsrett at 27-åringen dømmes til overføring på tvungent psykisk helsevern. Han blir dermed overført til helsevesenet.

Når en person blir ansett for å være utilregnelig i gjerningsøyeblikket kan man enten bli overført til psykiatrisk behandling, dersom det fremdeles er behov for det, eller bli løslatt. Ved utilregnelighet kan man ikke straffes for kriminalitet begått i psykose.

De sakkyndige har uttalt seg om 27-åringens prognoser under ankesaken. De mente at han trenger et tvungent psykiatrisk apparat rundt seg. Han går fortsatt på antipsykotiske medisiner.