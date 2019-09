Mann dømt til 15 års forvaring for flere overfall av kvinner i Oslo

Mannen ble pågrepet sommeren 2018, etter at politiet lenge hadde etterforsket saken i hemmelighet. Etterforskningen ble kalt «Operasjon Løkka», fordi flere av overfallene skjedde i Oslo sentrum og på Grünerløkka.

Mannen er nå dømt til 15 års fengsel med forvaring i Oslo Tingrett. Han er domfelt for overfall på syv kvinner mellom 2017 og 2018, hvor han har kvelt eller skal ha forsøkt å kvele kvinnene.

For to av disse tilfellene er han også dømt for voldtekt eller voldtektsforsøk. I tillegg er mannen dømt for to tilfeller av sovevoldtekter for noen år tilbake.

Statsadvokat Sturla Henriksbø la ned påstand om forvaring i 12 år. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Vår påstand var at han skulle domfelles for alle overfallene, voldtektene og voldtektsforsøkene som var beskrevet i tittelbesluttningen, og dømmes til forvaring i 12 år. Så har retten vært enig med påtalemyndigheten i skyldspørsmålet, og også om at det er nødvendig med forvaring for å verne samfunnet, sier statsadvokat Sturla Henriksbø.

Mannen er dømt til å betale oppreisningserstatning på 150.000 kroner til fire kvinner, og 30.000 kroner til fem kvinner.

Overfallene skjedde om natten

Ifølge VG var mannen først mistenkt for totalt 14 forhold.

Angrepene skal ha skjedd om natten. I flere av tilfellene skal mannen, som nå er 38 år, overfalt kvinnene bakfra, lagt armen rundt halsen deres og tatt kvelertak på dem.

NRK har sett en overvåkningsvideo av mannen, hvor man ser hvordan han følger etter en av kvinnene i det hun låser seg inn i en gård i Oslo sentrum.

Avviser seksuelt motiv

Mannen er tidligere dømt for overfall og sovevoldtekt. Han har erkjent at han fulgte etter kvinner hjem på natten, og at han overfalt og tok kvelertak på dem.

Han avviser at det har vært noe seksuelt motiv bak kvelningsoverfallene.

NRK har hatt kontakt med mannens forsvarer, Sidsel Katralen, som ønsker å snakke med sin klient før hun uttaler seg.