Mann alvorlig skadet i frontkollisjon på E6

Politiet, som fikk melding om ulykken klokken 02.40, opplyser at det satt én mann i hver av bilene som kolliderte front mot front. Da nødetatene kom til stedet, satt den ene mannen fastklemt.

– Vi jobber fremdeles med å få løs vedkommende. Skadeomfanget er foreløpig uvisst, sa operasjonsleder Steffen Øvstedal i Øst politidistrikt til NRK ved 03.15-tiden.

En liten halvtime senere, klokken 03.40, ble mannen, som er i starten av 30-årene, frigjort.

– Han er kjørt med ambulanse til Ullevål sykehus, og betegnes som mulig kritisk skadet. Skadeomfanget er foreløpig usikkert. Den andre mannen, som er lettere skadet, og er også kjørt til sykehus for sjekk, sier Øvstedal torsdag morgen.

– Vet dere noe om omstendighetene rundt ulykken?

– Det virker som at bilen som kom kjørende i nordgående retning, har kommet over i motgående kjørefelt. Normalt er det to felt i samme retning, men på grunn av veiarbeid er det nå kun ett felt i samme retning, sier operasjonslederen.