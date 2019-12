Mann (39) fikk livreddende førstehjelp etter knivangrep: Nå er tre menn varetektsfengslet

Ved 16-tiden forrige onsdag ble en 39 år gammel mann sendt til Ullevål sykehus, etter å ha blitt funnet med stikkskader i overkroppen på Grorud i Oslo.

Tilstanden til den skadde ble betegnet som kritisk da nødetatene ankom stedet, ifølge Akers Avis Groruddalen.

Etter det NRK forstår skal knivstikkingen ha skjedd etter at en eller flere av de siktede hadde hentet offeret i bil, før det oppstod en konflikt.

Anne Alrek Solem, seksjonssjef for etterforskningsseksjonen i Oslo politidistrikt uttalte at offeret kunne ha mistet livet om han ikke hadde fått førstehjelp på stedet.

Mannen er nå utenfor livsfare.

Politi- og ambulansepersonell kom raskt til stedet etter knivstikkingen i forrige uke. Ifølge operasjonsleder kan livreddende førstehjelp ha vært årsaken til at en 39-åring nå er utenfor livsfare. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Skulle i retten neste uke

Da politiet ankom åstedet, i Bekkenstenveien på Grorud, hadde den eller de som stod bak knivstikkingen stukket fra stedet. Det ble da satt i gang et søk på bakgrunn av vitneobservasjoner.

Sent samme kveld pågrep politiet to menn. Den ene av de to mennene ble dimittert, men en 26-åring ble varetektsfengslet fredag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og sier han ikke har noen befatning med Grorud-saken, sier forsvarer advokat Chamkor Singh Nagra.

26-åringen er domfelt flere ganger tidligere.

I 2012, da mannen var 19 år gammel, ble han domfelt for narkotikabesittelse og heleri. Mannen slapp fengselsdommen på ti måneders fengsel om han deltok i et oppfølgingsprogram i regi av politiet.

I 2015 ble 26-åringen dømt igjen, for narkotikabesittelse. Lang saksbehandlingstid gjorde at dommen på 18 dagers fengsel ble gjort betinget.

I august i år ble 26-åringen dømt i Oslo tingrett for narkotikasalg, og for å ha båret en kaliber 22 revolver på offentlig sted. Dommen skal behandles i Borgarting lagmannsrett på vårparten.

26-åringen skulle etter planen også møte tingretten førstkommende mandag, tiltalt for grov kroppsskade.

Ifølge tiltalen skal 26-åringen ha stukket en annen mann med kniv gjennom venstre arm i Trondheimsveien i Oslo i januar fjor, slik at hovedpulsåren ble kuttet av.

«Skaden førte til et betydelig blodtap som uten behandling høyst sannsynlig ville ført til døden», heter det i tiltalen.

Advokat Nagra sier mannen erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld etter tiltalen. Etter det NRK forstår skal ikke hendelsen ha noen åpenbar sammenheng med hendelsen på Grorud i forrige uke.

– Ikke tilfeldig offer

Denne uken ble ytterligere to menn på 20 og 23 år varetektsfengslet i fire uker. De to er sammen med 26-åringen siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

Alle de tre har norsk statsborgerskap. 20- og 26-åringen har innvandret til Norge, fra henholdsvis Somalia og Storbritannia.

De tre er underlagt brev – og besøksforbud, på grunn av bevisforspillelsesfare. 26-åringen må sitte i isolasjon i én uke, 23-åringen og 20-åringen i to uker, for å unngå kommunikasjon med omverdenen.

Christian Hatlo, politiadvokat i Oslo politidistrikt. Foto: Olav Rønneberg / NRK

Etter det NRK forstår har politiet en formening om hva bakgrunnen for knivstikkingen på Grorud kan være. Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt er imidlertid ordknapp, av hensyn til etterforskningen.

– Det jeg kan si er at de siktede er kjent for politiet fra tidligere forhold. Det fremstår heller ikke som om 39-åringen er et tilfeldig offer, sier Hatlo til NRK.

Nekter straffskyld

Også 20- og 23-åringen er tidligere straffedømt.

20-åringen ble dømt for flere grove ran som 17-åring. I flere av ranene ble det brukt luftpistol og kjetting for å true til seg mobiltelefoner. Straffen ble ungdomsstraff, som skulle gjennomføres over en periode på to år.

Under ett år senere, i april 2018, ble 20-åringen igjen dømt, denne gang for tyveri og knivtrusler. Han ble dømt til fengsel i 30 måneder, som en samlestraff med 2017-saken. Halvparten av fengselsstraffen ble gjort betinget.

Tom Barth Hofstad sier 20-åringen nekter straffskyld for knivstikkingen på Grorud. Han sier klienten samarbeider med politiet har forklart seg grundig gjennom flere timer.

– Han forstår at politiet trenger noe tid til å bringe klarhet i saken og har derfor samtykket til en periode i varetektsfengsling, sier Hofstad.

Den siktede 23-åringen er tidligere dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han erkjenner ikke straffskyld for hendelsen på Grorud.

– Han har gitt en forklaring som for så vidt knytter ham til hendelsen, men han nekter straffskyld for medvirkning til drapsforsøk, sier advokat Stian Mæland.