Mangler 430 millioner til Fornebubanen

– Politisk amatørskap av byrådet, tordner Hallstein Bjercke (V).

– Hallstein Bjercke og Venstre kan takke seg selv, svarer byrådet.

Grunneierbidrag

Det har lenge vært klart at Fornebubanen blir så dyr at penger fra staten og fra bilistene i form av bompenger ikke er nok.

Derfor dukket idéen opp om å la grunneierne langs banen være med på spleiselaget mot at de kunne bygge mer og dermed tjene mer på tomtene sine.

Under Oslopakke 3-forhandlingene våren 2016 ble det bestemt at Akershus fylkeskommune skulle hente to milliarder kroner fra grunneierne på Fornebu. Oslo skulle kreve en halv milliard kroner fra utbyggere på Skøyen.

Akershus i rute

To år senere er døra for å forhandle fram nye såkalte grunneierbidrag i ferd med å lukkes. Akershus fylkeskommune melder overfor NRK at de er i rute.

NY ARENA STASJON: Akershus fylkeskommune er på god vei til å hente inn to milliarder kroner fra grunneierne på Fornebu. Foto: Dark Arkitekter og Luxigon/Ruter

Oslo kommune har bare fått inn 70 av de 500 millioner kronene kommunen forpliktet seg til å skaffe.

– Byrådet har solgt gull for gråstein, de har forhandlet dårlig, og de har fått en veldig lav pris fra grunneierne på Skøyen, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke (V).

Mye mer på Fornebu

NRK har gått gjennom de tre utbyggingsavtalene som Oslo kommune har inngått med grunneiere på Skøyen og hentet inn tall fra Fornebu fra Akershus fylkeskommune og Bærum kommune.

Det viser seg at Akershus har fått inn vesentlig mer penger pr. kvadratmeter på Fornebu enn det Oslo har maktet på Skøyen.

Grunneierbidrag til Fornebubanen Ekspandér faktaboks Ifølge revidert avtale om Oslopakke 3 fra juni 2016 skal det hentes inn 2,5 milliarder kroner i grunneierbidrag til Fornebubanen.

Akershus fylkeskommune skulle kreve inn to milliarder kroner fra grunneiere på Fornebu.

Oslo kommune v/Eiendoms- og Byfornyelsesetaten skulle kreve inn 500 millioner kroner fra grunneiere på Skøyen.

Akershus fylkeskommune melder at de er i rute med sin andel.

Grunneierbidraget på Fornebu tilsvarer ca. 4.000 kroner pr. kvm utbyggingsareal.

Dessuten krever Bærum kommune inn ca. 2.700 kroner pr. kvm fra boligprosjektene til sosial infrastruktur (skoler, barnehager etc.).

Oslo kommune har inngått tre utbyggingsavtaler på Skøyen der grunneierbidraget til kommunen er på henholdsvis 1.178 kroner pr. kvm, 1.466 kroner pr. kvm og 1.773 kroner pr. kvm.

Halvparten av grunneierbidraget går til Fornebubanen (Skøyen stasjon med oppganger), resten til opparbeidelse av annet offentlig areal.

Totalt utgjør bidraget til Fornebubanen 69,8 millioner kroner.

Etter at formell investeringsbeslutning for Fornebubanen er tatt er det ikke lenger mulig å inngå avtaler om grunneierbidrag.

Formell investeringsbeslutning er når Oslo bystyre og Akershus fylkesting vedtar forprosjekt med endelig konstadsramme.

Det ventes å skje første halvår 2019.

Oslo kommune kan rekke å inngå to avtaler til, men de vil neppe gi mer enn noen få titalls millioner kroner til Fornebubanen. Kilde: Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Bærum kommune.

– Ikke sammenlignbart

SKYLD DEG SELV: Venstre må ha hovedansvaret for de manglende grunneierbidragene på Skøyen, mener Hanna Marcussen (MDG). Foto: Roy Pettersen

– Situasjonen på Fornebu er veldig annerledes enn situasjonen på Skøyen, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

– På Fornebu er man helt avhengig av Fornebubanen for å kunne bygge ut veldig mange av boligene fordi trafikksystemet ellers ikke vil tåle det.

– På Skøyen har man allerede tog og trikker og en helt annen kollektivsituasjon. Tilleggsgevinsten med Fornebubanen vil ikke være like stor på Skøyen som på Fornebu, sier Marcussen.

– Venstre årsaken

Hun sier også at Venstre har mye av skylda for at det ikke er inngått flere avtaler med utbyggere på Skøyen enn tre. Venstre har nemlig nektet å godkjenne mer utbygging uten at en samlet plan for hvor mye hele Skøyen tåler er på plass, det som på fagspråket heter områderegulering.

– Opposisjonen og særlig Venstre har vært veldig tydelig på at de ikke vil ha noen flere saker før områdereguleringen, så jeg mener at de selv er mye av årsaken til dette, sier byutviklingsbyråden.

– Byrådets ansvar

AMATØRSKAP: Hallstein Bjercke (V) mener at byrådet har gjort en slett jobb som pengeinnkrever på Skøyen.

– Venstre ga byrådet råd tidlig i bystyreperioden om å forhandle godt og først og fremst tegne streken og lage en helhetlig plan for hvem som skal være med og betale på Skøyen, svarer Hallstein Bjercke.

– Byrådet må selv ta ansvaret for at de har forhandlet svakt og dårlig, sier han.

Venstres gruppeleder mener dessuten at byrådet har somlet med områdereguleringen, mens Hanna Marcussen hevder at de har jobbet raskere enn det som er vanlig i slike saker.

Må ta fra andre

Enden på visa er mest sannsynlig at Oslo må dekke de drøyt 400 millionene selv med sin andel av bompengeinntektene i Oslopakke 3. Det vil i så fall gå utover andre samferdselsprosjekter i hovedstaden.