Mange ønsker ikke Viken

Et stort flertall av innbyggerne i Akershus er mot at fylket skal slås sammen med Østfold og Buskerud. 62 prosent av de spurte er negative til det nye storfylket Viken, viser til en meningsmåling som er gjort for avisene Budstikka, Romerikes Blad og Østlandets Blad.