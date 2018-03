Må varsle lekeavtale tre timer før

Petter Smedsrud er 10 år gammel og blind. Østlandssendingen har tidligere fortalt at regler gjorde at han ikke får ha med venner i skoledrosja.

Nå har byrådet vedtatt at venner og søsken kan bli med, men bare én om gangen, og det må avtales, med skrifltig godkjennelse av foreldrene, minst tre timer før.

Den regelen fungerer dårlig for Petter (10).

– Klassekameratene mine, de avtaler at de skal bli med hverandre hjem når de går ut døra ca.

– Når dagen er over?

– Ja. Da avtaler de. Så det er litt urettferdig.

– Barn er impulsive

Høyre er enig med Petter (10). Barn planlegger ikke alltid i god tid hvem de skal leke med etter skoletid. Systemet er ikke tilpasset barns hverdag, og det skal ikke være noen forskjell på Petter og andre barn, sier gruppeleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg.

– Høyre, og et stort flertall i bystyret, ønsket jo at Petter og andre barn i samme situasjon skulle ha muligheten til å finne på ting sammen med andre barn etter skoletid og være impulsive, slik alle vi som er foreldre vet at barn er. Og så legger de opp til et system der man må varsle i god tid på forhånd.

Da Oslo Bystyre ba byrådet løsne på reglementet om at barn ikke kunne ta med seg venner i drosja var det ikke lang varlingstid de tenkte på, sier Eirik Lae Solberg (H). Han vil ta opp drosjesaken på nytt.

– Jeg tror det er Petter, og Petters foreldre, og andre barn i hans situasjon som vet hva som funker. Vi skal være veldig forsiktige med å lage systemer og planlegge hvordan barna skal innrette sin hverdag.

– Nei, vet du meg hva

Byråd for oppvekst og kunnnskap, Inga Marte Torkildsen, sier at det viktigste var å for en ordning på plass raskt, og at ordningen er et prøveprosjekt. De vil høre på innspill etterhvert.

– Så da har vi sagt at vi lager et prosjekt ut skoleåret, og så ser vi hvordan det fungerer. Så setter vi en fot i bakken, snakker med de som er berørt, evaluerer med brukerrådet og kommer vi tilbake til hva slags ordning det skal bli etter det.

– Dette var ikke det bystyret ba om i januar, sier Solberg?

- Nei, vet du meg hva. Det synes jeg er en ganske drøy kommentar. Tvert i mot mener jeg han bør være glad for at vi klarte å snu oss rundt såpass raskt. Vi brukte jo under en måned. Det er klart at da får man ikke en perfekt løsning sett med alles øyne. Men jeg må også ha respekt for at det er andre hensyn som må ivaretas.