Må tilbakebetale eiendomsskatt

Lagmannsretten har i dag avsagt dom i gruppesøksmålet om gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune.

Om lag 3400 personer er registrert som medlemmer av gruppesøksmålet, og saken gjelder skatteåret 2016. 800 av disse rakk ikke å klage før fristen og får derfor ikke penger tilbake.

Grunnen er at kommunen ifølge retten sendte ut kravet om eiendomsskatt for sent. Kommunen mente det holdt å sende ut innen 1. april, men ifølge dommen burde kravet ha vært sendt ut før 1. mars 2016.

Advokat for gruppesøksmålet, Bettina Banoun. Foto: Nina Didriksen / NRK

Advokat for gruppesøksmålet, Bettina Banoun, mener kommunen må betale tilbake til alle.

– Blir denne dommen rettskraftig så forventer jeg at kommunen selv rydder opp og betaler tilbake det de ulovlig har innkrevet av rundt 50.000 skattytere. Det er snakk om rundt 250 millioner kroner, sier Banoun.

Overholdt ikke frist

Mens Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, har lagmannsretten delvis kommet til et annet resultat.

Lagmannsretten har kommet til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Kommunen må dermed tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til skattytere som er medlem av gruppesøksmålet og som klaget på utskrivingsvedtakene til Oslo kommune innen klagefristen.

Finansbyråd i Oslo kommune Robert Steen (Ap). Foto: Olav Juven / NRK

– Vi registrerer at lagmannsretten, i motsetning til tingretten, mener at den første utskrivningen av eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli, som var den fristen kommunen forholdt seg til. Vi vil nå gå nøye gjennom dommen før vi kan vurdere hva vil skal gjøre videre i saken, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Kun delvis medhold

Gruppemedlemmene klagde også på at Oslo kommune brøt eiendomsskatteloven ved å fastsette et bunnfradrag på fire millioner kroner, som gjorde at bare et mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale eiendomsskatt.

Dette kravet ble ikke tatt til følge i dommen.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som kommunen kan kreve av eiere av faste eiendommer i kommunen, og ble innført etter at det rødgrønne byrådet kom til makten i 2015. Eiendomsskatten er en av de eldre skatteformene i Norge.

.