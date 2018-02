Må i retten for å ha fôret slangen med levende kaniner

På en video ser vi en liten kanin som er innesperret i et terrarium sammen med en kongeboa. Kaninen snuser litt rundt, mens slangen ligger i angrepsposisjon. En mannsstemme sier:

– Når tar han den.

Så hugger slangen til og kveiler seg rundt kaninen.

Det er ulovlig å fôre med levende dyr i Norge, og derfor anmeldte både Mattilsynet og Dyrevernalliansen mannen da videoen ble kjent sist høst.

Frykt og stress for dyrene

Fredag morgen måtte slangeeieren møte i Follo tingrett. Den 32 år gamle mannen fra Nesodden i Akershus er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven.

Påtalemakten mener han minst to ganger har sluppet levende mus og kaniner inn til kvelerslangen sin. Dermed kunne slangen angripe og drepe dyret ved kveling.

På denne måten har dyrene blitt utsatt for frykt og stress og blitt avlivet på en dyrevelferdsmessig uforsvarlig måte, heter det i tiltalen.

Statsadvokaten mener mannen bør fradømmes retten til å eie, holde, bruke eller avlive dyr.

Da rettssaken startet klokken 09.00 erkjente mannen å ha matet slangen med levende dyr, men nektet straffskyld. Han forklarte også at han nå har solgt slangen.

– Gjorde det ikke for underholdning

Det vanlige er å fôre med allerede døde dyr som selges frosne hos dyrebutikker. Alternativt kan man selv ta livet av dyret, på lovlig måte.

Mannen vil ikke si noe til NRK nå før rettssaken, men har tidligere sagt at han ikke foret slangen med kanin for underholdningens skyld. Han mener en slange har bedre kunnskap om å ta livet av et dyr, enn ham selv.

Ifølge mannen er videoen over to år gammel. I retten fredag forklarte han at han fem ganger matet slangen med levende dyr. Fire av dyrene var kaniner, mens det femte dyret var dverghamster.

Mannens forsvarer, advokat Ann Gunn Edvardsen hos Wessel Advokater i Ski, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK. Hos Follo tingrett får NRK opplyst at aktor ikke er tilgjengelig i dagene før rettssaken.

Det er satt av én dag til rettssaken.