Må betale for parkering i Ski



Fra og med nyttår må også elbil-eiere betale for å parkere på kommunale parkeringsplasser i Ski. Dette gjelder fra og med 1. januar 2017, enten det er et ladepunkt eller en vanlig parkeringsplass. Det skriver Østlandets blad. Dette ble samarbeidspartiene i kommunen enige om under budsjettbehandlingen.