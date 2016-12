Lucas er på sykehus hjemme

– Nå skal vi besøke syv år gamle Lucas. Vi er innom han to ganger daglig for å observere og gi han det han trenger av medisin, sier Maria Hansen.

Hun er sykepleier ved Akershus universitetssykehus og har spesiell kompetanse innen barnemedisin. Sammen med fem andre sykepleiere og en lege fra barneavdelingen startet de for et år siden å levere helsetjenester til barn i hjemmet fremfor på sykehus.

SAVNER SKOLEN: Lucas viser frem tegninger som klassekamerater har sendt til han. Foto: Fredrik Buer / NRK

– Jeg er her for å gi Lucas noen medisiner som gjør at han skal ha det litt bedre, ikke sant, spør sykepleieren Lucas mens han ligger på sofaen i stua.

Syv år gamle Lucas Rød Myhre smiler bredt og nikker med hodet. Han fikk nylig en benmargstransplantasjon på Ahus grunnet leukemi. Etter tre måneder i isolasjon på sykehuset bestemte foreldrene til Lucas i samråd med legen at han skulle fortsette rehabiliteringen hjemme på Skedsmokorset.

– På sykehuset er det ikke god mat. Her er det god mat. Også har jeg foreldrene mine, søsken og lekene mine her, sier Lucas.

Åpent for flere pasientgrupper

Aktuelle pasienter for hjemmesykehus kan være barn med kreft og blodsykdommer, infeksjonspasienter, nyoppdaget diabetes i stabil fase, kronisk syke eller palliative pasienter. Kriterier for overflytting er at det skal være medisinsk forsvarlig, frivillig og at de sosiale forholdene ligger til rette for det.

– Alt er bare positivt. Det er som egen medisin for han å være hjemme. Når Lucas kom hjem ble han sitt gamle jeg, sier pappa Arne Rød.

Barnetegninger i alle regnbuens farger utsmykker det hvite kjøretøyet som er blitt et mer vanlig syn utenfor mange unge pasienters hjem i hovedstadsområdet. Kvaliteten på helsetjenestene skal være like god som på sykehus. Tilbakemeldingene har vært så gode at Ahus nå ønsker å utvide tilbudet.

RULLER I VEI: Sykepleier Maria Hansen fra Ahus kjører daglig innom mange pasienter i hovedstadsområdet. Foto: Edin Babic / NRK

– På sykehuset kan ting bli litt oppstykket. For barna er det å være hjemme med familien og ha kjente rutiner det beste så lenge det er forsvarlig. Også vises det at de blir raskere friske, sier sykepleier Hansen.

Reduserer kostnader

AHUS og Oslo universitetssykehus er de eneste i Norge som tilbyr hjemmesykehus på heltid. Stavanger har et deltidstilbud og det er mange andre sykehus i landet som har testet modellen. Om hjemmesykehus er billigere i drift er det lite tall på i Norge. I London derimot kan man se en kostnadsreduksjon på 30 prosent, i Stockholm opp til 50 prosent.

– Vi ser hvor godt barna har det når de kommer hjem. Det er jo akkurat dette som driver oss frem, sier Hansen.