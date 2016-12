Lover søppeltømming innen et døgn

– Klager på manglende tømming av matavfall, plastemballasje og restavfall skal fra nå av skal føre til tømming påfølgende virkedag, sier direktør Pål A. Sommernes i renovasjonsetaten i Oslo kommune.

For papirinnsamlingen sier serviceerklæringen at tømming skal skje innen tre virkedager etter en klage.

Etaten innrømmer at skiftet til nytt søppelhentingsfirma har vært mer krevende enn de hadde ventet.

– Utviklingen er imidlertid positiv og vi regner med å være i rute ved inngangen til 2017, sier Sommernes.

Nesten normalt

Tone Dalen er kommunikasjonsdirektør i renovasjonsetaten i Oslo. Foto: Nina Didriksen / NRK

– Vi har hatt en krevende høst med lang innkjøringstid, men nå begynner vi å komme i en tilnærmet normal situasjon, sier Tone Dalen, kommunikasjonsdirektør i renovasjonsetaten.

Hun sier at innsamlingen av mat-, plast- og restavfall nå ligger på rundt 2 500 tonn pr. uke, mens papir ligger på 500 tonn.

– Det er omtrent samme nivå som forrige leverandør hadde, sier Dalen.

«Leverandør» i denne sammenheng betyr firmaet som henter søppelet hjemme hos deg og meg. Fra i høst er det Veireno AS som står for den jobben. Både søppel og klager har hopet seg opp og misnøyen har vært stor hos mange.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fra i høst er det Veireno som henter søppel i Oslo. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Ingen garanti

Dalen sier at det nå ikke er noe etterslep og at situasjonen er tilnærmet normal.

– Men hvorfor en serviceerklæring, dette er jo oppdraget deres?

– Jo, men vi har hatt en lang og krevende høst, hvor vi ikke har vært i stand til å si til folk som har klaget, at vi henter restavfallet i løpet av en dag eller tre dager for papiravfall. Nå tror vi at vi er i rute.

– Men vi får fortsatt bilder fra folk som viser fulle papir- og restavfallsdunker, så dere kan ikke være helt ajour?

– Nei, vi har fremdeles for høye klagetall og det er beklagelig overfor dem som ikke får hentet avfallet sitt, sier Dalen.

– Renovasjon i Oslo er komplisert, med flere hundre ruter. Renovatørene har hatt problemer med nøkler og små veier, sier Dalen.

– Hva blir konsekvensen hvis søppelet ikke blir hentet innen tre dager etter klage, slik dere sier i serviceerklæringen?

– Dette er ingen garanti, men vi mener at siden vi nå er i en tilnærmet normal situasjon skal innbyggerne kunne forvente at vi henter avfallet innenfor serviceerklæringens frister. Men det kan selvsagt skje menneskelige feil, sier Tone Dalen.