Loggfører hvert minutt med Breivik

Åtte måneder etter at staten ble felt for brudd på menneskerettighetene har Anders Behring Breivik mer kontakt med ansatte i Skien fengsel enn noen gang, etter det NRK kjenner til. I tillegg har fengselet fjernet glassveggen når advokatene kommer på besøk. Staten avviser at det har noe med dommen å gjøre.