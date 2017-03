Lindeberg-drapet: Tidligere gjengmedlem siktet

Den 40 år gamle mannen hadde sluppet av kona og barna ved inngangsdøra til boligblokka de bodde i, og kjørte så for å parkere bilen, da han ble angrepet og skutt og drept.

Mannen som nå er siktet i saken, var en sentral skikkelse i det norsk-pakistanske gjengmiljøet i Oslo på 2000-tallet. Han er tidligere dømt for drapsforsøk, skriver VG.

– Mannen, som er siktet nå, var allerede fengslet i en narkotikasak. Han er en del av et kriminelt miljø, det er det ingen tvil om, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NRK.

Forsvareren til den siktede mannen, Øyvind Bergøy Pedersen, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld,. Han vil ikke si noe mer om saken.

Den drepte var selv dømt

Den drepte norsk-pakistaneren ble selv dømt til åtte års fengsel for tre drapsforsøk i 1997.

– Vår hovedteori er at motivet for drapet knytter seg til en av disse drapsforsøkene.

Politiadvokaten forteller at politiet har avhørt 167 vitner og analysert et stort datamateriale. Resultatet av dette arbeidet gjorde at de siktet mannen i 30-årene i januar i år.

Har ikke funnet skytteren

En annen mann er også siktet for medvirkning til drapet. Han var fengslet en periode i 2016, og ble løslatt fordi politiet mente det ikke lenger var fare for at bevis ville bli ødelagt.

– Vi har siktet to personer, men vi tror ikke at noen av de to er skytteren. Vi jakter fortsatt på en eller flere gjerningsmenn i saken, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.