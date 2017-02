Lettere skadet etter slagsmål

En mann er på legevakten og syr i to fingre, etter at han skal ha blitt forsøkt knivstukket på Høybråten like før klokken 21.00. Rundt 10–15 personer var i en slåsskamp da det ble trukket kniv. Politiet leter etter gjerningsmennene.