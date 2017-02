Leter etter årsaken

Både Scandic Byporten og kjøpesenteret Byporten i Oslo sentrum er evakuert etter at det oppstod røykutvikling. Strømmen har gått i hele bygningen. Politiet opplyser at en elektriker er på stedet for å hjelpe brannvesenet med å finne årsaken. Evakueringen påvirker ikke trafikken på Oslo S.