Energigjenvinningsetaten (EGE) er gransket av et eksternt firma etter flere anonyme varsler om lovbrudd.

Granskingen ble bestilt i mars av Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Den ledes av Lan Marie Berg (MDG). Hun er også byrådets nestleder.

Rapporten ble levert til byrådsavdelingen på tirsdag, men offentliggjøres først fredag ettermiddag.

Oslos miljøbyråd, Lan Marie Berg, fikk vite om ulovlige innkjøpsavtaler i Energigjenvinningsetaten i januar. Foto: Anders Fehn / NRK

Lovbrudd, million-sløsing og ulovlige kjøp

NRK har i høst avdekket over 800 brudd på arbeidsmiljøloven i etaten siden 2017.

I tillegg er det brukt flere millioner kroner på ny garderobe som ikke ble noe av, og ulovlige millionkjøp godkjent av etatens ledelse i en årrekke.

Lan Marie Berg har lenge vært klar over at etaten kjøpte varer og tjenester ulovlig.

I januar fikk Oslos miljøbyråd vite om ulovlige innkjøpsavtaler i EGE. Fem måneder senere handlet etaten fortsatt ulovlig for å unngå stenging av søppelanlegg.

Revisorselskapet PwC har undersøkt blant annet fakturaer, kontrakter, protokoller og e-poster i etaten i perioden 2015 og frem til midten av mars 2019.

Granskes av flere

Arbeidet med rapporten har kostet kommunen over 1,9 millioner kroner.

Rapporten skulle etter planen være ferdig før sommeren, men PwC ba om utsettelse fordi det var så mange dokumenter. I september ble rapporten utsatt igjen.

I midten av oktober ba firmaet om nok en utsettelse.

PwC er ikke de eneste som skal granske etaten.

Kontrollutvalget i Oslo vedtok i slutten av september at de vil ha en egen intern gransking av etaten og byrådens rolle.

Energigjenvinnings­etatens oppgaver Ekspandér faktaboks Ble skilt ut fra Renovasjonsetaten 1. januar 2005.

Sorterer husholdningsavfallet til Oslo kommune.

Produsere fjernvarme og lager biogass og biogjødsel.

Har 140 ansatte.

Driver kommunens energi- og sorteringsanlegg på Klemetsrud og Haraldrud i Oslo.

Driver biogassanlegget i Nes på Romerike.

Har som mål å være ledende innen bærekraftig avfallsutnyttelse.

Er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Energigjenvinningsetaten i Oslo er i hardt vær etter avsløringer om ulovlig overtid, lønnsrot og et garderobebygg som aldri så dagens lys. Foto: Anders Fehn / NRK

Over 100.000 brudd i hele kommunen

I oktober bestemte Kontrollutvalget at de også at helsebyråden skal granskes, etter avsløringer om over 65.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Sykehjemsetaten.

Arbeidstilsynet har åpnet tilsyn med hele Oslo kommune etter over 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Dette skjedde på bakgrunn av NRKs avsløringer.