Lege frikjent for uaktsom drap

Samboeren Anne Linell Sundt (39) ble funnet død på sofaen i paret felles bolig på Bygdøy i desember 2014.

Den tidligere legen var tiltalt for å ha gitt kvinnen en overdose av medikamenter, og ble dømt i tingretten. Nå har Borgarting lagmannsrett frikjent ham for uaktsomt drap.

Dommen ble gitt under dissens, det vil si at alle dommerne ikke var enige. Mindretallet, to meddommere, mente mannen uaktsomt var skyld i at Lindell Sundt døde.

De andre dommerne trodde på legen, da han forklarte at samboeren selv hadde fått tilgang til stoffet som førte til overdosen hun døde av.

Dømt til tre års fengsel

Mannen ble likevel dømt for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om krav til forsvarlig yrkesutøvelse.

I dommen står det han har gitt sin samboer betydelige sterke vanedannende medisiner, uten at han var smertespesialist.

I tillegg har han heller ikke ført journal over behandlingen han ga. Mannen har selv forklart at han hadde oversikt og kontroll over hva slags medisiner Linell Sundt fikk.

Retten skriver at de har lagt vekt på vurderingene som tidligere er gjort av Statens helsetilsyn, som blant annet har slått fast at det er uheldig at mannen har blandet rollene som samboer og lege.

I tillegg står dommen fra tingretten, der mannen ble dømt for dokumentforfalskning og bedrageri.

Lagmannsretten har derfor bestemt at han dømmes til tre års fengsel.