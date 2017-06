lastebil rev ned gangbru

Brannvesenet på Romerike har nå søkt gjennom ruinene for å forsikre seg om at det ikke var mennesker på brua som kom til skade.

– Det var ingen mennesker under gangbrua, sier Harald Mogen, operatør i brannvesenet.

Kjørte med krana for høyt

Brua kollapset over lastebilen. Lastebilsjåføren har kommet seg ut og er ikke skadet.

Per Stenslet, operasjonsleder i Øst politidistrikt. Foto: Ann-Kristin Mo

– Vi har snakket med sjåføren av lastebilen, og han sier han har kjørt med krana til lastebilen for høyt opp, slik at den har kjørt inn i bruelementet. Da har bruelementet løsnet fra pilarene og falt ned på bakken, sier Per Stenslet.

Politiet har rekvirert eksperter fra kommunen.

– Eksperter på bruer og bruelementer. Vi venter på at de skal komme til stedet etterhvert. Mange meter av gangbrua raste sammen.

Bjørndalsveien leder inn til et boligfelt, omkjøring blir skiltet.

– Sannsynligvis blir veien sperret til en gang utpå dagen i morgen.

Hørte et lite smell, så et brak

Nærmeste nabo til ulykkesstedet Elizabeth Sæhl Olsen, bor bare 100 meter fra ulykkesstedet.

– Jeg lå i sofaen. Jeg hørte et lite smell og så hørte jeg det brakte. Jeg løp ut i sokkelesten og så at det kom røyk opp fra bruområdet.

Elizabeth Sæhl Olsen fortsatte ned og så lastebilen med kranen, og gangbrua som hadde havnet i fronten på lastebilen.

– Det var et under at det gikk bra. Han var ikke skadet, men virket litt forvirret, litt utafor seg sjøl.

Etter at Elizabeth Sæhl Olsen hadde forsikret seg om at det gikk bra med sjåføren, ringte hun til Romerikes Blad. Svigersønnen hadde allerede ringt politiet. Foto: Elizabeth Sæhl Olsen

Her er det lett å se hvor galt det kunne gått med lastebilsjåføren. Foto: Bård Nafstad / NRK