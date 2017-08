Lastebil kjørte i skolebuss

Tre barn ble kjørt til skadelegevakten på Ahus etter at en lastebil kjørte inn i en skolebuss bakfra. Politiet opplyser at de ikke er alvorlig skadet. Ti barn ble kjørt til legevakten i Aurskog-Høland. Det viste seg at disse ikke var skadd. Ulykken skjedde på fylkesvei 171 mellom Blaker og Killingmo.