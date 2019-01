Langt skritt nærmere Ullevål-nedlegging

Vedtaket ble gjort mot flere ansattrepresentanters stemmer, som ville ha en skikkelig utredning av å bygge ut Ullevål i stedet for Gaustad.

Et halmstrå for Ullevål-tilhengerne er at styret også fulgte anbefalingen fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus om å «belyse» utbygging på Ullevål.

Avledningsmanøver?

Lofthus har ikke villet svare på hva «belyse» betyr i forkant av styremøtet. Aksjonen Redd Ullevål sykehus frykter at dette er en ren avledningsmanøver.

– Ullevål har vært med i ganske mange av de tidligere utredningene som Oslo universitetssykehus har gjennomført, sa Lofthus i styremøtet.

– Ordet belyse er valgt fordi man kan jo uansett ikke starte en fullstendig konseptutredning før man vet hva man skal belyse. Det er ikke noe klart alternativ man kan begynne å tegne, sa Helse Sør-Øst-sjefen.

FIKK VILJEN SIN: Administrerende direktør Cathrine Lofthus og styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst. Foto: Vegar Erstad / NRK

Svein Gjedrem, som er styreleder i Helse Sør-Øst, sier at å belyse betyr at de skal snakke og høre på hva de ansatte synes. Men han er klar på at Oslos befolkning trenger et bedre tilbud enn det som er i dag.

– Hovedelement her er at i Oslo er det virkelig nødvendig å bygge mye for å få en forsvarlig standard på det tilbudet Oslos befolkning har, sier Gjedrem.

Han mener derfor at det beste for Oslos befolkning er at det investeres i nytt sykehus på Aker og Gaustad.

ALTERNATIV: Styreleder i Helse Sør-Øst mener det beste alternative for Oslos befolkning er å legge ned Ullevål sykehus. Foto: Nyhetsspiller

– Det er det beste prosjektet vi ser for Oslo. Det nødvendig og det er Oslo sin tur til store investeringer. Oslo har den verste bygningsmassen. På mange måter et dårlig tilbud til Oslos befolkning, så det er påkrevet å bygge i Oslo, sier Gjedrem.

Han mener også at de andre alternativene de har sett på ikke har den økonomiske bæreevnen.

– Vi skal prøve å belyse Ullevål litt bedre for å være sikre på at det ikke er ett eller annet alternativ, som kan redde Ullevål, sier Gjedrem.

Skjebnedag

Styret i Helse Sør-Øst var i dag samlet ved helseforetakets hovedkontor på Hamar for å gi grønt lys for å fortsette planleggingen av to nye, store og moderne sykehus i Oslo.

Planene innebærer et stort regionsykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad, som også blir lokalsykehus for flere bydeler i Oslo.

Dessuten skal det bygges et nytt, stort lokalsykehus på Aker, der det gamle sykehuset ble lagt ned i 2010.

76 METER: Sykehustårnene på Gaustad har møtt sterk motstand. Helse Sør-Øst jobber nå med lavere bygninger. Det betyr trolig at det må bygges nærmere gamle og fredede Gaustad sykehus. Foto: Ratio/Arkitema

Frykter for fagmiljøer

Ullevål skal legges ned og den attraktive eiendommen på sikt selges. Virksomheten skal fordeles mellom de to nye sykehusene.

Nedleggelsen av Ullevål sykehus har møtt massiv motstand fra tillitsvalgte og mange fagmiljøer.

MISFORNØYDE: Aksjonistene La Aker leve er ikke fornøyde etter møte. Foto: Camilla Skarra / NRK

Frykten er at behandlingskapasiteten ved Oslo-sykehusene skal bli for dårlig og at viktige fagmiljøer skal bli splittet opp. Det gjelder særlig føde- og barseltilbud, akuttberedskap og kreftbehandling.

Sykehusbyråkratene argumenterer på sin side med at viktige funksjoner som i dag er fordelt på flere steder, i framtida blir samlet på Gaustad.

PROTEST: Aksjonen Redd Ullevål hadde hengt opp bannere rett utenfor glassveggene til styrerommet på Hamar. Foto: Camilla Skarra / NRK

– Alvorlig forsømmelse

Andre kritiske innvendinger er at sykehuset på Gaustad blir for stort og høyt og at en investering på 32,5 milliarder kroner i Oslo vil ramme andre sykehusprosjekter i helseregionen.

Flere ansattrepresentanter viste i styremøtet til den økonomiske risikoen i prosjektet og risikoen for at sykehuset på Gaustad ikke blir godkjent av Oslo kommune, såkalt reguleringsrisiko.

– Risikoen tilsier at det vil være en alvorlig forsømmelse å ikke ta seg tid til å utrede et helt reelt alternativ som inkluderer Ullevål, sa konserntillitsvalgt Svein Øverland i Fagforbundet.

Styreleder Svein Gjedrem ga uttrykk for at dette vil bli enda dyrere, og at en full utredning vil forsinke nye sykehus vesentlig. Han kom likevel med én bekymring:

– Jeg tror det er stor enighet om at det er en stor reguleringsrisiko, sa Gjedrem.

Aker i 2028

Dagens vedtak betyr at prosjektene går over i en fase med detaljplanlegging av de to nye sykehusene på Aker og Gaustad.

NYE AKER: Nye Aker sykehus er også tegnet med høyere bygninger enn Oslo kommunes høyhusgrense på 42 meter, nærmere bestemt 63 meter. Foto: Nordic - Office of Architecture/AART Architects

Målet er å få oppstartsbevilgning på statsbudsjettet for 2020 og byggestart tidlig i 2022. I så fall vil Aker stå ferdig i 2028, Gaustad i 2029.

Til Stortinget

Kampen om Ullevål flytter seg nå fra styrerommene i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst til Stortinget.

Rødt, SV og Senterpartiet har fremmet forslag om å tvinge helseminister Bent Høie (H) til å gjennomføre en full Ullevål-utredning. Forslaget blir trolig behandlet i mars.

– Ullevål er landets største og viktigste akuttsykehus, med viktige beredskapsfunksjoner, og stor tomt. Vi kan ikke tillate at direktørenes og toppolitikernes gigantomani kommer foran befolkningens sykehusbehov, sier Bjørnar Moxnes i partiet Rødt.