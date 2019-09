Lan Marie Berg ble grillet i bystyret

Under spørretimen i bystyret i Oslo i dag ble byråd Lan Marie Berg (MDG) grillet fra opposisjonen etter at NRK har avdekket flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten.

Saida Begum (H) stilte spørsmål om hvorfor byråden ikke hadde informert bystyret om antallet lovbrudd som hun var kjent med. Det samme gjorde James Stove Lorentzen fra samme parti.

Tirsdag kunne NRK avdekke at det så langt dreier seg om 820 lovbrudd.

– Synes ikke byråden det er litt defensivt at bystyret ikke blir informert om alvorlighetsgraden, selv om hun blir spurt, men vi må lese dette på nrk.no? Var byråden klar over de nye tallene på lovbrudd? Spurte Lorentzen.

– Framfor å kommentere enkeltsaker som kan inneholde ufullstendig informasjon, vil jeg vente til undersøkelsen er klar, nettopp for å kunne gi et fullstendig bilde, svarte Berg.

Undersøkelsen byråden viser til er en ekstern gransking av hele etaten som gjennomføres av revisjonsfirmaet Price Waterhouse Cooper (PWC). Dette arbeidet begynte i mars. PWCs rapport er ventet i løpet av oktober.

Å styre fra baksetet

Det er ikke første gang det har stormet rundt Berg, det er bare to og et halvt år siden det ble avdekket 2000 brudd på arbeidsmiljøloven i søppelselskapet Veireno. Berg måtte flere ganger svare bystyret på hvorfor hun ikke hadde hatt kontroll.

Opposisjonen trakk også frem et debattinnlegg fra Dagsavisen i 2017 skrevet av byrådsleder Raymond Johansen. Der var hensikten å rydde opp etter Veireno-saken.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg husker dette som et minneverdig innlegg.

– I et forsøk på å renvaske byrådet fra Veireno-saken, skylte byrådslederen ganske riktig på sine forgjengere, under overskriften å styre fra baksetet, sa Solberg.

Han trakk frem følgende sitat: "Vår jobb som politikere er å gi tydelige styringssignaler, sikre at kommunen er satt opp med nødvendige ressurser, kvalitet og kontrollmekanismer, og følge med i framdriften."

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg stilte flere spørsmål i bystyret i dag. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Nadir Alam / NRK

Solberg viste til blant annet skandalen i Boligbygg, Omsorgsbygg- skandalen, problemer i Bilfritt-byliv-prosjektet og nå også stadig nye avsløringer på brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten.

– Er dette å styre fra forsetet eller fra baksetet, spurte Solberg.

Lan Marie Berg ville ikke kommentere spørsmålet. Hun fortalte imidlertid at byrådet gjorde flere endringer i byrådsavdelingenes oppfølging av etatene etter Veireno-saken og at det ble mer internkontroll.

– Vi ser i lys av EGE-saken at vi igjen bør gå igjennom dette, for å sikre at vi har gode rutiner for å følge opp, sier Berg.