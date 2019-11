Kvinne siktet for drap: – Har kommet med sentrale opplysninger i avhør

– Det er gjennomført et relativt kort avhørt med min klient. Hun har kommet med sentrale opplysninger som jeg legger til grunn at er positivt for politiets arbeid med saken. Hun samarbeider godt med politiet, sier kvinnens forsvarer, Christian Flemmen Johansen, til NRK.

Advokat Christian Flemmen Johansen er den siktede kvinnens forsvarer. Foto: Michelle Ehsanpanah Tveikra / NRK

Kvinnen ble pågrepet tirsdag og siktet for drapsforsøk, etter at hun skal ha knivstukket en tilfeldig kvinne på Oslo Sentralstasjon. Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett har politiet en video av hendelsen, som tydelig viser at siktede uprovosert stikker kvinnen i skulderen.

I går kveld ble 36-åringen siktet for drap, etter at en kvinne ble funnet død i leiligheten hennes.

Obduseres fredag

36-åringen har knyttet seg til drapshandlingen i avhør.

– Hun har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Hun har heller ikke forklart seg om motivet, sier politiadvokat Nina Bakken til NRK.

Den døde personen som ble funnet i leiligheten til 36-åringen er en voksen kvinne som trolig er i nær familie med siktede. Hun obduseres i dag, opplyser politiet til NRK.

Meldt savnet

Den avdøde ble meldt savnet fra et omsorgssenter da hun ikke var til stede. Politiet dro derfor blant annet til siktedes leilighet hvor de fant avdøde.

– Det var først i ettermiddag at politiet fant en død kvinne i leiligheten til siktede. Undersøkelsene der var på bakgrunn av at politiet fikk inn en bekymringsmelding om at en kvinne i relasjon til siktede ikke hadde kommet hjem, sa politiinspektør Grete Lien Metlid i går.