To personer ble hentet opp av vannet etter at det brøt ut voldsom brann i en 45 fots fritidsbåt ved Hvitsten i Oslofjorden lørdag kveld. En mann er i god behold, mens en kvinne som lå fastklemt under den brennende båten, omkom.

Lenge var tilstanden ukjent for kvinnen som hang fast i noe under båten. Hun ble til slutt frigjort av redningsdykkere fra brannvesenet, opplyser redningsleder Eirik Walle ved HRS Sør-Norge.

SVART RØYK: Svart røyk og kraftige flammer veltet ut av fritidsbåten ved Hvitsten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Satt fast under vann

Kl. 19.30 kom meldingen om at kvinnen som hadde sittet fast under den brennende båten, var er hentet opp og overlatt helsepersonell. De kunne da ikke si noe om helsetilstanden.

Mannen som var ombord, ble raskt hentet opp av vannet av den første redningsbåten som kom til. Han skal ha opplyst at de hadde vært to personer ombord i fritidsbåten.

Dykkere fra to redningsskøyter arbeidet lenge for å få løs kvinnen som satt fast i noe under den brennende båten, men de måtte trekke seg tilbake på grunn av den store varmeutviklingen, sier Walle.

Alarmen gikk 17.48

Alarmen gikk på Tjøme Radio kl. 17.48. Meldingen lød på røykutvikling fra en fritidsbåt mellom Hvitsten og Hurumlandet. De fikk kontakt med redningsskøyta RS Klavenes som ikke var langt unna, men da den kom fram, var båten overtent.

UTBRENT: Fritidsbåten var helt utbrent ved 19.30-tiden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ber om granskning

Redningsskøytene RS Elias og RS Klaveness plukket raskt opp en mann fra vannet. De fikk vite at en kvinne satt fast i noe under båten.

– Kvinnen satt fast i området ved propellen, opplyste operasjonsleder i Follo-politiet, Pål-Andre Thorsby, til NRK.

Nøyaktig hva hun satt fast i, og hva som hadde skjedd, er ikke klart.

I tillegg til de to redningsskøytene, kom også brannbåten til havaristen. På land var politi, ambulanse og Sea King redningshelikopter klare til å bistå.

Kl. 20 i kveld meldte Hovedredningssentralen at båten var gått ned og at det var vrakgods i området. Ifølge Walle på HRS har de bedt Havarikommisjonen for transport på sjø granske hva som egentlig skjedde, siden ulykken var såpass spesiell.