Kvinne kritisk skadd etter knivstikking i Oslo

– Den fornærmede kvinnen ble fraktet til sykehus med kritiske skader. Vi har fått opplyst at hun er stukket i overkroppen, men noe mer om skadeomfanget vet vi ikke nå, sier operasjonsleder, Christian Krohn Engeseth.

Det var AMK som meldte fra til politiet om knivstikkingen klokka 20.46.

Engeseth forteller at stikkingen fant sted inne i et boligbygg i Tøyengata.

– Det er blod i oppgangen i bygget, men vi vet foreløpig ikke om knivstikkingen fant sted inne i en leilighet eller i oppgangen.

Avhører vitner

Politiet opplyser videre at det er for tidlig å si noe om relasjonen mellom de to kvinnene og foranledningen til knivstikkingen.

Politiet er på stedet med flere patruljer, hvor de blant annet avhører vitner. Det er for tidlig å si hva vitnene har forklart.

– Nå prøver vi først og fremst å danne oss et bilde av hva som har skjedd.