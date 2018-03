Kvinne i rullestol angrepet og ranet i Oslo

– Vi fikk melding klokken 01.30 om at en kvinne i midten av 50-årene i rullestol hadde blitt ranet og kastet i bakken i sentrum av Holtet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det hadde vært et basketak der, hvor en mann hadde kastet seg over kvinnen, for så å kaste henne i bakken. Hun ble frastjålet sine personlige eiendeler, og mannen løp fra stedet.

Stokkli sier til NRK at flere politipatruljer og en hundepatrulje søkte i området etter mannen, som er i 20-årene.

– Etter et sporsøk fra hundepatruljen ble vedkommende pågrepet, sier han. Kvinnens eiendeler ble funnet på mannen, som nå er kjørt til arresten.

Kvinnen ble lettere skadet.