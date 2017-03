Kvinne i retten for å ha tisset på trikken

Kvinnen i 50-årene må tirsdag møte i Oslo tingrett tiltalt for å ha urinert på trikk og T-bane 14 ganger i fjor høst.



Kvinnen er tidligere dømt en rekke ganger for tilsvarende forhold. I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler. Året etter ble hun dømt til ti måneders fengsel for 54 slike episoder, og i 2015 ble hun dømt til fengsel i ett år for 64 tilfeller.

Kjent for trikk- og bussførere

Hun urinerte også på stolen i tingretten under et fengslingsmøte høsten 2015. Kvinnens navn og utseende er godt kjent for trikk- og bussførere i Oslo, som er beordret til å nekte henne adgang, skrev Aftenposten i 2015.



Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, betegnet den gang situasjonen som trist fra ende til annen

– Det har vært forsøkt mange ting for å gi hjelp, men det ser ut til at dette er et stadig tilbakevendende problem. Vi har aldri ønsket denne personen noe vondt, men det er en komplisert situasjon fordi vi også må ta hensyn til alle andre reisende.



– Vi kan ikke ha slike situasjoner på trikker som kjører rundt i Oslo hele dagen.