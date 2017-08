Kvinne i Eidsvoll ble drept med kniv

Tirsdag morgen ble en kvinne funnet død i en bil langs fylkesvei 33 i Eidsvoll. Kjæresten, en 38 år gammel mann fra Oslo, har erkjent å ha forårsaket kvinnens død. Han er siktet for drapet og blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

I løpet av tirsdagen har 38-åringen blitt avhørt og knyttet seg selv til stedet og handlingen, ifølge politiet.

Øst politidistrikt skriver i en pressemelding at etterforskningen så langt har gitt dem et bilde av et mulig hendelsesforløp. De avkrefter også at det har vært noe skytevåpen involvert.

– Av hensyn til den videre etterforskningen er det for tidlig å gå i detaljer om dette nå. Vi har ingen mistanke om at det er flere gjerningspersoner, sier politiavdokat Andreas Christiansen.

Den avdøde kvinnen skal obduseres onsdag.

Politiet rykket ut med store ressurser til det som først ble meldt som en trafikkulykke langs fylkesvei 33 i Eidsvoll. Foto: Bjørn Kvaal / NTB scanpix

Erkjenner ikke straffskyld

Politiet fikk melding om en trafikkulykke langs fylkesveien på Feiring kl. 05.55 tirsdag. Da patruljebiler ankom stedet fant de den døde kvinnen i bilen, og pågrep 38-åringen. Kort tid etter ble han siktet for drap.

– Han er svært nedbrutt, preget og lei seg. Kvinnen som nå er død var kjæresten hans, forteller mannens forsvarer, Per Ove Marthinsen.

Den siktede mannen har forklart til Marthinsen at det skal ha utviklet seg et basketak etter en krangel mellom de to, mens de var på kjøretur.

– Min klient forstår at det var han som forårsaket at kvinnen nå er borte, men han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, sier forsvareren.

38-åringen var i går på sykehus for å få en vurdering av sin helsetilstand.

I forbindelse med drapet gjorde politiet undersøkelser i en leilighet i et hus i Østre Toten. Foto: Jorun Vang / NRK

Ikke tidligere straffedømt

Den avdøde kvinnen er asylsøker fra Iran og bodde på et mottak på Toten. Den drapssiktede 38-årige mannen er norsk statsborger, men opprinnelig fra Iran.

– Han er ikke tidligere straffedømt, sier Marthinsen.

Politiet ber vitner som har observert en sølvgrå Ford Focus stasjonsvogn ved fylkesvei 33 mellom kl. 03 og 06 natt til tirsdag om å ta kontakt.