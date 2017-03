Kvinne dømt for påkjørselen av Charlotte Bøhler Wilhelmsen

I midten av mars startet ankesaken mot kvinnen (52) som er nå er dømt for å ha påkjørt og drept Charlotte Bøhler Wilhelmsen. Da holdt kvinnen fast ved at hun ikke husker noe fra ulykken.

Bøhler Wilhelmsen var i september 2014 på vei til barnehagen med datteren Alva, da hun ble truffet bakfra av den tiltalte kvinnes bil langs Ring 2 i Oslo. Hun ble slengt 15 meter av gårde og døde.

Den tiltalte 52-åringen har hele tiden nektet straffskyld, og ble frifunnet i tingretten. Hun mener hun må ha vært bevisstløs eller fått et illebefinnende da hun kjørte av veien, mens aktoratet mener kvinnen sovnet bak rattet.

Nå er altså kvinnen i Borgarting lagmannsrett dømt til 75 dagers fengsel, som er det samme som aktor ba om.

Retten mener kvinnen sovnet bak rattet, og at hun dermed kan klandres for påkjørselen. I tillegg må kvinnen betale over 1 million kroner i erstatning til de pårørende, samt at hun mister førerkortet i tre år.

Aktor Bente Vengstad la i sin sluttprosedyre vekt på at det ikke er noen medisinske funn som tyder på et illebefinnende.

Var hun bevisst eller sovnet hun?

Årsaken til at den tiltalte kjørte av veien denne september-morgenen har vært det store spørsmålet i begge rettssakene. I den første saken i Oslo tingrett konkluderte retten altså med at sjåføren kan ha besvimt eller fått et illebefinnende.

Dermed mente dommeren at kvinnen heller ikke kunne klandres for ulykken.