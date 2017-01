Kunstnere med protest mot dødshus

En rekke kunstnere samlet seg søndag for å protestere mot det planlagte A House to Die In på deler av tomta der Edvard Munchs hus sto i Oslo. Huset i Ullern bydel er et samarbeid mellom kunstneren Bjarne Melgaard og arkitektfirmaet Snøhetta. Kunstnere som var samlet søndag, markerte at de tar avstand fra administrasjonen av arven etter Edvard Munch.