Kronprinsparet lovet oppussing – kulturminner forfaller

Den ser ikke særlig kongelig ut på den lille husmannsplassen Bråtan på Skaugum. Kronprinsparet lar den gamle bygningen stå å råtne.

Det samme gjelder for den gamle Rødlåven, like sørvest for hovedgården. Fagfolk er opprørt over at disse byggene ikke blir tatt ordentlig vare på.

KRITISK: Direktør Fredrikke Hegnar von Ubisch ved Asker museum mener kronprinsparet bør renovere bygningene på Skaugum. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi som bor her i Asker synes det er utrolig trist at de ikke blir tatt vare på. Det går an å sette Bråtan i stand, slik at folk kan bo her, sier Fredrikke Hegnar von Ubisch, direktør ved Asker museum.

Kronprinsparets bolig i Asker har 41 større og mindre bygninger på eiendommen, mange av dem veldig gamle. I 2014 søkte de kongelige om å rive ni av disse byggene. Riksantikvaren fant den gangen at de ni bygningene ikke var bevaringsverdige.

Planene vakte sterke reaksjoner hos lokalhistorikere og politikere. Både Asker kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefalte å avvise søknaden.

Til slutt trakk kronprinsen søknaden og lovte å pusse opp to bygninger – husmannsplassen Bråtan og Rødlåven. Tre år etterpå har ingenting skjedd.

FORFALL: Rødlåven har stått urørt lenge, selv om Slottet har lovet å pusse den opp. Foto: Bård Nafstad / NRK

Eiers ansvar

FØLGER MED: Kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum sier det er kronprinsparets ansvar å legge fram en plan for bygningene. Foto: Bård Nafstad / NRK

En av turstiene på Skaugum går tett inntil Bråtan, som ligger bak hovedbygningen. Denne husmannsplassen fra 1800-tallet er i så dårlig stand at den må gjerdes inn.

Rødlåven ligger innenfor Sem landskapsvernområde og er en bygning på 199 kvadratmeter fra tidlig 1900-tall.

– Folk i Asker er opptatt av kulturminner og nærmiljøene sine. Derfor følger Asker kommune denne situasjonen tett. Det er eierens ansvar å legge fram en plan for byggene, sier Ragnar Sand Fuglum, kommunaldirektør i Asker.

Slottet vil ikke intervjues om saken, men skriver i e-post til NRK at «det foreligger ingen planer for bygningene.»

«Skammens hus»

– Er dere oppe og ser på «Skammens hus»?

POPULÆRT: Turstiene rundt Skaugum er populære blant askerbøringene. En tilfeldig forbipasserende spør om NRK er der for å se «Skammens hus». Foto: Bård Nafstad / NRK

Spørsmålet kommer fra en tilfeldig forbipasserende som passerer NRKs reporter og museumsdirektør Hegnar von Ubisch ved Bråtan.

Det er tydelig at også lokalbefolkningen legger merke til forfallet.

– Kronprinsparet bør gå foran som et godt eksempel og vise at man tar vare på sine kulturminner. Det må kronprinsfamilien klare, mener Hegnar von Ubisch.