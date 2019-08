Kronprinsen: – Det gjorde veldig sterkt inntrykk

Kronprinsen fikk omvisning i moskèen og var i samtaler med representanter fra Islamsk Råd Norge og Al-Noor moskèen. Han ble tatt i mot av flere medlemmer i moskèen og ledelsen.

– Det er viktig å ta med seg at dette er et angrep også på norske verdier, et angrep på det samfunnet vi prøver å bygge opp i Norge hvor alle skal føle seg trygge og hvor vi har demokrati og frihet, sa kronprinsen etter besøket.

Kronprinsen mener det er viktig at alle i det norske samfunnet føler trygghet, både i nærmiljøet og til å utøve religionen sin.

Kronprins Haakon sier det gjorde inntrykk å være tilstede i moskèen.

– Det er selvfølgelig utrolig dramatisk det som har skjedd her, så bare det å være tilstede og se det, gjør veldig inntrykk. Samtidig er jeg imponert over måten de reflekter rundt det og har handlet etterpå, hvor de også legger vekt på tapet til familien og det at de har mistet en datter.

Lørdag 10. august ble det avfyrt skudd inne i moskèen på Skui i Bærum. Kort tid etterpå ble 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen funnet drept i familiens bolig. Hennes stebror, Philip Manshaus (21) er siktet for terror og drap.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble funnet drept etter angrepet mot moskèen i Bærum. Bildet brukes i samråd med familiens bistandsadvokat. Foto: Privat

– Vi er veldig glade for å ha kronprinsen på besøk i dag. Det setter vi stor pris på, sa leder i Islamsk Råd, Abdirahman Diriye, da kronprinsen ankom.

Holder minnemarkering

I kveld blir det holdt minnemarkering i Løkkehaven i Sandvika i Bærum etter angrepet og drapet. Statsminister Erna Solberg (H), og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) skal holde appell.

Samhold og nærhet skal vinne over hatefulle ytringer og handlinger, skriver Bærum kommune på sine sider.

Minnemarkeringen holdes i samarbeid med Al-Noor moskeen, Bærums Tros- og livssynsforum, Al-Rahma moskeen, Tsjetsjensk Islamsk Kultursenter Bart og Innvandrerrådet i Bærum.

Torsdag ble det klart at regjeringen har bestemt seg for å lage en nasjonal handlingsplan mot hat og rasisme mot muslimer.