Kritisk til Myntgata-kjøp

Opposisjonen i bystyret kritiserer Oslo kommunes kjøp av Myntgata 2 for 338 millioner kroner. De borgerlige viser til at byrådet ikke har noen klar plan for den gamle forsvarseiendommen ved Akershus festning og at vernehensyn legger begrensninger på bruken. Byrådet antyder blant annet videregående skole som en mulighet.