Det har stormet rundt politiet etter at de rykket ut til Bogerud på Østensjø mandag kveld.

Der havnet politiet i konflikt med rundt 20 ungdommer og voksne, hvorav ti personer ble anholdt.

Siden da har beboere på Bogerud og rapperen Mikal Bøckman hevdet at politiet oppfører seg aggressivt og trakasserende mot minoritetsungdom.

Nå står også en av ungdommene fra Bogerud frem med sin versjon av hendelsen.

– Helt vanlig dag

– Det var en helt vanlig sommerdag. Alle gutta var samla. Plutselig dukker det opp flere patruljer fra ingensteds, sier Mubarak Ismail (21).

Han bestrider politiets versjon av hendelsesforløpet på mandag.

Ifølge Ismail skal det ikke ha vært snakk om noe slagsmål.

– Det var ikke noen aggressiv stemning. Det var en helt vanlig sommerdag og det er helt vanlig at ungdom samler seg der.

– Det er som når dere nordmenn går til byen for å ta en kaffe, bare at når vi samler oss så ser det ut som om vi skal starte slagsmål, fortsetter Ismail.

– Trakasserende tilnærming

Ismail hevder politiet gikk sterkt til verks når de ankom mandag.

– De ba oss stille oss inntil veggen. De pekte batonger og håndvåpen mot oss på en veldig aggressiv måte og brukte veldig lang tid på å sjekke oss.

– De snakket til oss som om vi var dyr. Som om vi var ingenting, fortsetter Ismail.

Også andre fra området har på facebooksiden «Et levende Bogerud!» gitt støtte til Ismails versjon av hendelsesforløpet.

Ismail får støtte for hans versjon på en facebookside for beboere av Bogerud. Foto: Skjermdump / Facebook

– Ålreit ungdom

– Egentlig er ungdommen veldig ålreit, sier leder for oppvekstkomiteen i Østensjø, Hanne Eldby (SV).

Leder for oppvekstkomiteen i Østensjø, Hanne Eldby (SV) sier hun har forståelse for ungdommene. Foto: Vegar Erstad / NRK

Hun forklarer at ungdommene alltid har møttes på senteret, men at det ikke har vært noe problem.

– Vi er veldig glad for at politiet kommer når vi trenger dem, men de har jo ikke beslaglagt et eneste våpen.

Politiet i Oslo skriver torsdag kveld i en melding på Facebook at de beslagla et knokejern og et balltre.

Hun har forståelse for at ungdommene reagerer.

– Noe masseslagsmål var det jo uansett ikke, og når man er 40 politifolk mot 20 ungdommer er det klart det oppleves som litt overdramatisk.

– Ikke halen mellom beina

Politiet ønsket ikke i dag å intervjues om saken, men viser til uttalelser fra tidligere i uken.

Tirsdag sa Johan Fredriksen, fungerende visepolitimester i Oslo, at de opererte i henhold med meldingene de fikk når de rykket ut til Bogerud. Foto: Tormod Strand / NRK

Tirsdag sa Johan Fredriksen, fungerende visepolitimester i Oslo, at de opererte i henhold med meldingene de fikk, da de rykket ut til Bogerud.

– Der ble vi de møtt av 20 til 25 ungdommer som straks vendte sin aggressivitet mot politiet, sa Fredriksen tirsdag til NRK.

– Vi må vise såpass med muskler i en slik situasjon for å ikke stikke halen mellom beina og dra fra stedet. Det er nok målet i noen tilfeller å få politiet til å trekke seg og ikke gjøre jobben sin, sa Fredriksen.

