Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo

Kristiania kjøper Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology for 85 millioner kroner og tar ansvar for kravene i de pågående tvistesakene. En rekke tidligere studenter ved skolens forløper Westerdals School of Communications (WSoC) har gått til sak fordi de mener at de har betalt for mye i skolepenger.

Rundt 500 tidligere elever krever tilbakebetalt 31,2 millioner kroner. Saken kommer opp for Oslo tingrett til høsten.

700 har allerede takket ja til forliket som Westerdals tilbød.

Kunnskapsdepartementet har på sin side anmeldt Westerdals Oslo og krever til sammen rundt 85 millioner kroner tilbakebetalt. Bakgrunnen er at WSoC skal ha gitt myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend.

Administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind, har tidligere sagt til NRK at de er beredt på å måtte ta ansvar for kravene mot Westerdals.

– Vi er fullt orientert med disse tvistesakene som Westerdals står i, og skulle vi overta skolen vil vi ta ansvaret for sakene og utfallet av disse, sa Lind.

Beholder navnet

Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania, sier de skal bevare identiteten til Westerdals selv om skolen nå innlemmes i Høyskolen Kristiania. Foto: www.mh.no

Avtalen mellom Anthon B Nilsen Skoledrift og Høyskolen Kristiania–Ernst G. Mortensen Stiftelse er i tråd med intensjonsavtalen som ble inngått i fjor. Kristiania kommer også til å videreføre skolenavnet Westerdals, ifølge Lind.

– Ved å beholde navnet bevarer vi identiteten blant ansatte og studenter, og merkevaren «Westerdals» kan rendyrkes videre innenfor sitt fagområde, sier Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania.