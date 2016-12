Kriseteam etablert etter påkjørsel

Mange var vitne til togpåkjørselen på Lillestrøm. – Som et tilbud til disse er det etablert et kriseteam på Nedre Romerike Legevakt. Om noen har behov for det, kan de henvende seg der, sier operasjonsleder Arild Ruud hos politiet på Romerike