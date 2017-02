Krever tiltak fra Ruter

Etter en dødsulykke og to nestenulykker på T-banestasjoner i Oslo den siste uken krever bydelsutvalget i Vestre Aker i Oslo at Ruter forbedrer sine rutiner for vedlikehold av perronger. Nestleder i bydelsutvalget mener Ruters arbeid ikke holder mål.