Krever forbud mot import av gatehunder

– Man blir jo fryktelig glad i disse dyrene. Jeg er veldig takknemlig og føler at livet er blitt beriket etter at jeg møtte Pleasure, sier P4-programleder, Lise Askvik.

Hun og familien bodde et år på Sicilia, da gatehunden Pleasure hoppet inn i hagen og la seg foran inngangsdøra.

– Jeg var først veldig skeptisk, for jeg tenkte at denne bikkja har sikkert mye smitte og rart, forteller hun.

Tall NRK har fått fra Tolletaten og Mattilsynets grenseveterinærer viser at antall kjæledyr som tas inn til landet aldri har vært så høyt som i fjor. I fjor ble 11 167 dyr innført fra EU og EØS. Dessuten kom rundt 1300 dyr fra andre land.

Det er bekymringsfullt at innførselen øker, noen av landene har en veldig annerledes dyrehelsesituasjon enn vi har i Norge. Veterinær i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud

Økt import av gatehunder

Tronerud forteller at de har sett en jevn økning siden tidlig på 2000-tallet og at det kom et hopp i 2012 da det ble enklere å reise med dyr inn til Norge. Økningen fra 2015 er på rundt 1 000 kjæledyr.

– Vi ser at store deler av økningen er økt import av gatehunder fra Europa, sier Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

En av dem var italienske Pleasure. Lise Askvik tok hunden inn i huset og har ikke angret. Etter flere sjekker hos veterinær fant de ut at hunden var både smittefri og sterilisert.

Lise Askvik sammen med hundene Pleasure og Business.

Frykter farlige sykdommer

Pleasure fikk eget pass og nødvendige vaksiner og er nå en ekte Leirsund-hund.

Vi har ikke angret på at vi tok hun med hjem, men jeg skjønner dilemmaet. Lise Askvik

Men ikke alle er like fornøyde med de mange hundene som kommer til landet. Selv om hundene fyller kravene fra EU, kan de ifølge Mattilsynet ha mange andre sykdommer som kan være farlige både for dyr og mennesker.

– Dilemmaet er at regelverket som er felles for hele EU, stiller veldig lite krav til andre typer sykdommer som det finnes veldig mye av i Sør-Europa og Øst-Europa, og som vi ikke har i Norge i det hele tatt, sier Toverud i Mattilsynet.

Håper på flertall for forbud

Derfor vil Senterpartiet ha forbud mot import av gatehunder. Tirsdag er det høring om dette på Stortinget, og Sp håper på støtte for forslaget sitt.

Sigbjørn Gjelsvik og Senterpartiet er bekymret over smitten gatehundene fra andre land kan ha med seg til Norge. Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

– Dette er en utfordring både for andre hunder og for mennesker. I Norge har vi hatt en ganske god dyrehelse. Importen av gatehunder er noe vi bør stoppe, sier Sigbjørn Gjelsvik som er 1.kandidat for Senterpartiet i Akershus.

Det er Lise Askvik i utgangspunktet enig med Senterpartiet i. Men hun mener fokuset også bør være på hva mennesker kan ta med seg til Norge.

– Vi bodde et år på Sicilia og der er det mye annen smitte. Vi mennesker trekker også mye rart med oss til Norge. Så jeg støtter Senterpartiet i at de har fokus på dette, sier Askvik.

– Men så traff jeg Pleasure. Det å smelte for en utenlands hund det er et stort dilemma, for skal man ta den med hjem eller skal man reise fra den? sier hun.