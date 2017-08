Krever bedre togtilbud sør for Ski

Ordførere i Follo krever et bedre togtilbud for tusenvis av pendlere fra Vestby og Ås, blant annet ved å bygge et hensettingsspor i Vestby. Om drøyt tre år skal den nye Follobanen mellom Oslo og Ski stå ferdig, men det vil ta mange år før pendlere sør for Ski merker forbedringer.